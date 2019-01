DÉRY, Murielle Judd



Le 5 janvier 2019, la veille de son 77e anniversaire de naissance, est décédée au Centre d'hébergement St-Augustin situé à Beauport, madame Murielle Judd. Elle était l'épouse de feu monsieur Henri Déry, fille de feu Gordon Judd et de feu Antoinette Genest. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h à 17 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond et Mario Déry; ses frères et sœurs: feu Pierrette (feu Michel Bilodeau), feu Normande (feu Maurice Bélanger), feu Raymond (père Eudiste), feu Gaston, feu Jeannette (René Richard), feu Denise, feu Maurice, feu Walter (Thérèse Amyot), feu Benoît (Diane Daigle) et feu Roger (Émilienne Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry: feu Maria (feu Jean-Marie Lachance), Émile (Hélène Boivin), Fernand (Monique Morin), feu Lisette, Claudette (Fernand Racine), et Victor ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e et du 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin à Beauport. Leur gentillesse et leur dévouement ont été remarquables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.