DAIGLE, Jeannette Perreault



Au Pavillon Bellevue, le 1 janvier 2019, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée madame Jeannette Perreault, épouse de feu monsieur Lauréat Daigle, fille de feu madame Éva Thibaudeau et de feu monsieur Alphonse Perreault. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lili (Pierre Malboeuf), Ginette, Francine (Gilles Lemieux), Jean-Pierre (Lise Beaudoin), et Serge; ses petits-enfants: Steve (Chantal Dumont), Caroline (Felix Legros), Patrick Malboeuf (Maude Tremblay), Chantal (Rock Fournier), Johanne (Jean-Claude Valéro), Stéphane (Danyka Mercier), Mélanie (Catherine Plourde). Elle laisse également dans le deuil ses arrières petits-enfants ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle rejoint ses enfants Carole et Michel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. La famille adresse des remerciements au personnel du Pavillon Bellevue pour les soins accordés à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.