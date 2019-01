DUBÉ, Yvonne



À l'Habitation Mgr Deschênes de Montmagny, le 29 décembre 2018, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Yvonne Dubé, épouse de feu monsieur Arthur Gaudreau et conjointe de monsieur Raymond Côté. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Dubé et de feu dame Juliette Coulombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Raymond Côté, ses frères et sœurs: Cécile (feu Théodule Blais), Jeannette (feu Constant Nemey), Raymond (feu Andrée Létourneau), Yvette (feu Armand Beaumont), Roger (feu Laurette Mazerolle), feu Jean-Paul (Corinne Deschênes), Denise (feu Raynald Ducré), feu Fernande (feu Philippe Demers), feu Maurice (feu Laurette Pelletier) et feu Armand (feu Simone Roy). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère de la famille Gaudreau: Marcel Gaulin (feu Alice Gaudreau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la belle-sœur de feu Henri, feu René, feu Anna (feu Maurice Coulombe) et de feu Cécile (feu Marcel Caron). La famille désire exprimer sa profonde reconnaissance à la direction et au personnel de l'Habitation Mgr Deschênes pour les soins prodigués et toutes les autres formes d'aide apportées et grandement appréciées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la