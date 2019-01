LAJOIE, Alexandre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Alexandre Lajoie, époux de feu madame Marthe Bilodeau, fils de feu monsieur Albani Lajoie et de feu madame Annie-Flora Duplain. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Kevin Thompson), Jacques (Sylvie Vachon), Lise (Réal Audet) et Michèle; ses petits-enfants : Alexandre, Valérie et Simon Lajoie et Guillaume Lajoie, Yann, Karelle et Amélie Audet; ses arrière-petits-fils : Isaac et Abel Fortin; son frère : John Lajoie (Marjo Gignac); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Sylvie Boutin, infirmière au CLSC de Saint-Romuald, pour son professionnalisme et sa grande dévotion, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/ ou un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/.à compter de 9 heures.