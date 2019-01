MONTREUIL, Guy Sr



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Guy Montreuil Sr, fils de feu madame Simone Boissinot et de feu monsieur Charles-Antoine Montreuil. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifM. Montreuil laisse dans le deuil ses enfants: Julie et Guy Jr (Marie-Noëlle Morin); leur mère Suzanne Bédard Montreuil; ses petits-enfants: Ulrik (son père Michel Chevalier) et Alexane; ses frères et sa sœur: feu Florent Montreuil (Brigitte Bourbeau), Alain (feu Monique Roy), Francine (Louis Samson) et Charles (Carmen Gravel); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, anciens confrères de travail et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Clairière du Boisé pour leur dévouement et leur délicate attention. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs (Hôpital St-François d'Assise) de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca