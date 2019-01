ALAIN, Jean-Pierre



À la résidence La Croisée du Bonheur, Beaumont, le 11 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Alain, époux de feu madame Marthe Blackburn, fils de feu Pierre Alain et de feu Alphéda Lefebvre. Il demeurait à Beaumont et autrefois à Saint-Vallier de Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Marcel Hunter et ses enfants), Raynald (Kathy Goulet), Suzanne (Marc Tanguay et ses enfants) et Guy (Marie-Line Comeau); ses petits-enfants: Pierre-Olivier ((Émilie Pagliarulo-Frechette), la mère de Pierre-Olivier: Caroline Bergeron)) et Sylvain jr, Elodie et Florence; ses frères et soeurs: feu Edgar Alain (feu Jeanne Simonneau), feu Diogène Alain (feu Cécile Côté), feu Denise Alain (feu Albert Marcoux), feu Alexandre Alain (Jacqueline Thibodeau), feu Henri Alain (feu Thérèse Couture), feu Jacqueline Alain (feu Jean-Marie Bernier), feu Donat Alain (Thérèse Lapierre), Cécile Alain (feu Jean-Pierre Bédard), Yvonne Alain (feu Jacques Fortin), feu Roger Alain (Ghislaine Lepage), Roland Alain (Lise Gosselin) et Antonio Alain (Claire Boutin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blackburn: feu François (feu Yolande), feu Ovide et feu Mariette; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence La Croisée du Bonheur pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don. La famille vous accueillera aule vendredi 18 janvier de 19h à 22h. Pour le samedi 19 janvier, la famille vous accueillera à l'église de Saint-Vallier de Bellechasse, 369, avenue de l'Église, à compter de 12h45.