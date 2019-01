CANTIN DROLET, Fabiola



Au CHSLD Saint-Augustin, le 12 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Fabiola Cantin, épouse de feu monsieur Roger Drolet, fille de feu monsieur Apollinaire Cantin et de feu dame Marie-Louise Beaulieu. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 17 janvier de 19 h à 21 h età compter de 12 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Cantin laisse dans le deuil ses enfants: Louisette (feu André Moisan, Normand Masson), Gaétan (Lucie Bédard), Mario (Isabelle Noreau), Richard (Judith Morasse) et Conrad (Lynn Grégoire); petits- enfants: Nadia et Michaël Moisan, Nicolas et Jessica Drolet, Mélanie, Marie-Pier et Samuel Drolet, Hubert Drolet et Patrick et Kimberly Valois; ses arrière-petits- enfants: Andrée-Anne, Jean-François, Annabelle, Louis-Etienne, Anthony, Ashley, Ariel et Rosaly; ses belles-sœurs: Rita Drolet (feu Cécilien Paquet) et Adrienne Voyer (feu Maurice Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Joseph (feu Marguerite Angers), Lucienne, Jeannette (feu Léo Drolet), Simonne (feu Roland Genois), Paul-Emile (feu Jacqueline Denis) et Maurice Cantin, Adrienne, Emilienne (feu Rolland Genois), Herménégilde, Antonia (feu Maurice Bédard), Marie-Anna (feu Ovide Alain), Léa (feu Emile Beaupré), Marie-Jeanne (feu Paul-Henri Létourneau), Léo (feu Jeannette Cantin, feu Yvette Champagne), Paul-Emile et Maurice Drolet. La famille tient à remercier le personnel du CHSDL Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et les services de qualité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon.