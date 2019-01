LAPRISE, Jeannine



À la Résidence de l'hôpital Général de Québec, le 6 janvier 2019, madame Jeannine Laprise nous a quittés à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu Aimé Bernard et la conjointe actuelle de monsieur Fernand Desruisseaux, la fille de feu monsieur Cyrille Laprise et de feu madame Imelda Béland. Native de Lévis (secteur Breakeyville), elle était domiciliée à Lévis. La famille recevra vos condoléancesde 14h à 15h, enLes obsèques ont été confiées à Harmonia. Elle laisse dans le deuil son conjoint Fernand et ses frères et sœurs : Émilienne (feu Iréné Rousseau), Fernand (feu Rolande Fillion), Yvette (feu Jean-Noël Lalonde), feu Émile (Pauline Turgeon), feu Daniel (Thérèse Papineau), Louisette (Rosaire Carrier), Adrien (feu Françoise Lafleur), feu Denise (André Turgeon) et Marie-Jeanne (Robert Drolet); elle laisse également dans le deuil la famille Bernard et la famille Desruisseaux ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Drouin, ainsi que le personnel très attentionné de l'hôpital Général de Québec pour leur accueil chaleureux et les soins exceptionnels reçus. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer de Chaudière Appalaches sise au Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.