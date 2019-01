VÉZINA, Danielle



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 janvier 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Danielle Vézina, fille de feu monsieur Marcel Vézina et de feu dame Magella Guay. Elle était l'épouse de feu monsieur Antoine Girard. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, sa fille Sophie; sa petite-fille Hally. Elle était la sœur de : feu Claudette (feu Roger Mathieu), Michel et Louise (André Proulx). Elle laisse également dans le deuil son ami Jacques Soucy et sa grande amie Claire Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bur. 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.