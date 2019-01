MALOVECHKO, Philippe



A la douce mémoire de Philippe Malovechko, décédé le 16 décembre dernier à l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, à l'âge de 75 ans. Il laisse dans le deuil outre son épouse Doreen LeBel, son fil Luc (Julie), ses petits-enfants: Logan, Abigaël et Lexie, ses frères et soeurs: Serge, Marc, Lucie, et Roxanne, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Malovechko et LeBel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Il laisse également dans le deuil des amis du Club Optimiste de St-Nicolas dont il était un des membres fondateurs depuis 1981. La famille recevra les condoléances au complexede 12h30 à 14h.Merci aux parents et ami(e)s qui s'uniront à nous pour cette cérémonie. La famille souhaite que vos offrandes de fleurs soient compensées par des dons à la Société Canadienne du Cancer ou à la fondation des Amputés de Guerre www.amputesdeguerre.ca/comment-donner/faire-un-don/