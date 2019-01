GODIN, Annette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 janvier 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Annette Godin, épouse de monsieur Roger Delisle, fille de feu Simonne Belley et de feu François-Xavier Godin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Denis (Claire Ouellet), Odette (Daniel Morin) et Bertrand (Joanne Gosselin); ses petits-enfants: Elisabeth (Thomas Reid), Karine, Joanie (François Gentès), Maude, Virginie et Marie-Félix; ses huit arrière-petits-enfants; les enfants de son époux: Guy, Pierre et Alain Delisle ainsi que leur conjointe; ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, sa sœur, ainsi que le père de ses enfants, Laurent Bouchard. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oeuvre Léger, 130, avenue de l'Épée, Montréal, Qc, H2V 3T2, téléphone: 1-877-288-7383, www.leger.org.