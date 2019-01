HURENS, Monique Genest



À son domicile, le 10 janvier 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Monique Genest, épouse de feu M. Maurice Hurens. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 12h20.et de là au columbarium F.X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marlène (Michel Asselin) et Pierre (Julie Lagacé); ses petits-enfants: Keven (Audrey Levasseur et leurs enfants: Kloé et Alexe), Noémie (Nicolas Cantin) et Pénélope Asselin, Édouard et Estelle Hurens; ses frères et soeur, beau-frère et belle-soeur de la famille Genest: feu Yolande (feu Camille Brousseau), Louisette (Gaston Hurens), Richard, Roger (Colette Rivard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hurens: feu Jean-Charles (Pauline Simard), feu Rolande (feu Joseph-Henri Boutet), Marcel (feu Thérèse Gingras, Claudette Gagnon), feu Gisèle (feu Yvon Althot), feu Jacques (Rachel Rivard), feu Denis (feu Nicole Grenier), Michel (feu Lise Pineault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca