GUILLEMETTE, Élizabeth Mercier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Élizabeth Mercier, épouse de feu Henri Guillemette. Elle était la fille de feu Joseph Mercier et de feu Virginie Tanguay. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 18 janvier 2019 de 19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Meg Wilkinson), Alain (Carole Langlois), Louise (Benoît Raby), France (Jocelyn Bélanger), Raynald, Lucie (Jacques Paquet), Suzanne (Michel Théberge) et Martin; ses 16 petits-enfants: Marc, Mélanie et Matthew Guillemette, Jacinthe, Pierre et Michel Guillemette, Jean et Josée Raby, Guillaume et Gabriel Tanguay, Patrick et Stéphanie Godbout-Guillemette, Marc-Antoine et Vincent Paquet, Laurie et Janie Théberge; ses 14 arrière-petits-enfants: Addison, Julian, Amélia et Evelyn, Kingston et Mireille, Malcolm et Noam, Éliot, Émilie, Nathan et Roxanne, Philippe et Rose. Elle était la sœur de: feu Marie-Anna (feu Émile Labrecque), feu Maurice (feu Marguerite Courchênes), feu Roger (feu Ernestine Guillemette), feu Léandre (Françoise Asselin), feu Robert (Normande Élie) et Jean-Paul (Laurette Guillemette). De la famille Guillemette, elle était la belle-sœur de: feu Raphaël (feu Jeannette Roy), feu Jules (feu Annette Arbour), feu Léo (feu Alice Thibault), feu Émilien (Cécile Théberge), feu Yvette (feu Louis-Georges Dubé), feu Raphaëlla (feu Lucien Godbout) et Thérèse (feu Maurice Théberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à laMaison Funéraire