NOLET, Gertrude Thivierge



Au Pavillon Bellevue, le 30 décembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gertrude Thivierge, épouse de feu monsieur Rosaire Nolet, fille de feu monsieur Joseph Thivierge et de feu madame Mathilda Cyr. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian, feu Dolorès, Michel (Christiane Andersen), Gaétan (Gisèle Dubé), Robert (Manon Jacques); ses petits-enfants : Guillaume (Geneviève Gauvin), Annie (Yanick Beaulieu), Philippe, Éric Gosselin, Martin (Marianik St-Pierre), Jean-François (Sara Beaumont), Isabelle (Patrice Leclerc), Yohan (Stéphanie Roussin), Jacob et Alycia; ses arrière-petits-enfants : Nathan, Alexis, Coralie, Loïc, Arthur, Abel, Félix et Gabriel; ses frères et soeurs : Rose-Hélène (feu Ephrem Vallée), Julia (feu Rosaire Vachon), Marc-Henri (Gisèle Vallée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.