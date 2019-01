DE LAUNIÈRE, Michèle



À son domicile, le 1er janvier 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Michèle de Launière, conjointe de monsieur Michel LaHaye, fille de feu dame Edith Audet et de feu monsieur Charles-Auguste de Launière. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h à 11hLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles au 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil son conjoint : Michel LaHaye; ses enfants : Jean-Sébastien Sheedy (Annie Giroux), Nancy Sheedy (André Bouchard); sa sœur : feu France de Launière; sa filleule : Annie Poulin (Louis Drolet); son filleul : Christian Lévesque; son neveu : Jean-François Poulin (Karine Morneau); sa nièce : Geneviève Poulin (Eric Gauthier), ainsi que leurs enfants : Léa, Julien, Charles, Manu, Justine, Anne-Frédérique. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille LaHaye, de nombreux oncles et tantes des familles de Launière et Audet, plusieurs cousins, cousines et ami (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.