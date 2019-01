MARCOUX, Noëlla Sylvain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2019, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédée dame Noëlla Sylvain, épouse de feu Rosario Marcoux. Elle demeurait à Sainte-Hénédine.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 18 janvier de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Clémence Leblond) et Francine (Bernard Fortin); ses petits-enfants: Dave et Kelly Audet-Marcoux, Marie-Ève et Marc-Antoine Fortin. Elle était la sœur de feu Roméo (Reine Bédard), feu Marcel (Noëlla Paquet), Jules (Louise Vallières) et André (feu Brigitte Chainé). Elle était la belle-sœur de Jeannine (feu Raoul Giroux), Irenée (Liliette Tardif), Denise, feu Raoul, Georgette (feu Robert Boutin), Jacqueline (feu Bernard St-Hilaire), Roger, Raymond (Yolande Laplante), Huguette (Fernand Proulx), Clermont (Doris Bolduc) et Léo (Rose-Hélène Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca ou à la Fabrique de Sainte-Hénédine.