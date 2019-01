LEBLANC, André



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur André Leblanc âgé de 78 ans et 10 mois, époux de feu Lillian Lefebvre et fils de feu M. Cyrille Leblanc et feu Mme Sylvia Cheney. Autrefois de Baie St-Paul, puis de Québec, il était revenu à Sherbrooke, sa ville natale. La famille recevra les condoléances, en présence du corps , à lale samedi 19 janvier 2019, de 18h à 21h ainsi quede 9h à 10h30La mise en terre aura lieu le lundi 21 janvier à 11h, au cimetière St-Michel. Monsieur Leblanc laisse dans le deuil ses enfants: Manon (René Desrochers) et Mario (Colette Martin); ses petits-enfants : Noémie, Mathieu (Sandra), Johannie (Étienne-Cédric) et Camille ainsi que leur mère Nadine Tremblay. Sont également endeuillés Olivia, Yasmine et Viviane (filles de René), Emmanuelle et Florence (filles de Colette). Il était le frère de feu Gilberte (Eddy Chaloux), feu Marcel, feu Roger, feu Gabrielle (feu Donat Couture), Marie-Claire (feu Lionel Charest), Gisèle (Maurice Bergeron), Lucien (Claire Laverdière auparavant feu Clara Schryver) et le beau-frère de Denis Lefebvre (Lucette Côté) et Lise Lefebvre (feu Clément Prévost). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage, département de gériatrie, ainsi que celui du département des soins intensifs du CHUS-Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour leurs excellents soins et leur gentillesse. En guise et lieu de fleurs des dons à la Fondation du CHUS seraient grandement appréciés.