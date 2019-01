PLAMONDON, Marcel



À Richelieu, Qc, est décédé le 5 janvier 2019, à l'âge de 85 ans et 11 mois, le P. Marcel Plamondon missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Il aurait eu 66 ans de vie religieuse et 60 ans de vie sacerdotale en 2019. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil deux sœurs religieuses: Réjeanne, Abbesse du Monastère des Clarisses à Rivière-du-Loup, et Rollande, Religieuse Hospitalière de Saint-Joseph de Montréal, ainsi qu'une autre sœur: Pierrette (André Leduc), et sept frères: Réjean (Louise Potvin), Claude (Diane Landry), Denis (Ann Lambert), Michel (Nicole Gaudreau), René (Claudine Dupuis), Serge (Lise Saint-Onge), André et Ghislain (Julie Poirier). Il laisse aussi 13 neveux et 11 nièces ainsi que plusieurs cousins et cousines et des amis très proches. À noter qu'une sœur Clémence (René Bourque) et un frère Gaétan sont décédés avant lui. L'urne funéraire sera placée avec une photo de Marcel le vendredi 18 janvier à partir de 18h30 à laUn temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain, samedi 19 janvier, visites à partir de 12h30 suivies des funérailles à 14h. au même endroit.Visites de sympathie à partir de 10h30.