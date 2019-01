MAHEUX, Yolande



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mercredi 9 janvier 2019, est décédée à l'âge de 93 ans et 7 mois, madame Yolande Maheux, fille de feu monsieur Adélard Maheux et de feu madame Isméria Savoie. Elle demeurait à Lac-Etchemin.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire:Elle était la sœur de: feu Sr Thérèse (s.g.m.), feu René (feu Thérèse Dufour), feu Raymond (feu Réjeanne Mandeville), Laure (feu Maurice Moreau), feu Léonce (Roberte Gagnon), feu Charles-Edouard, feu Laval (Yvette Lapierre), feu Gabriel, feu Eudore (Réjeanne Côté), feu Paul-Emile, Margot, Lucile (Marcel Bussières) et Yvan (feu Louise Lavoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles à l'église.