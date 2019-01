Entrevue: la recette du succès derrière L’Gros Luxe

Les fameux restaurants L’Gros Luxe s’allieront avec le Groupe La Büff, à l’origine des restaurants déjeuner l’Oeufrier, pour franchiser les huit succursales actuelles et de futurs établissements.

Pour l’occasion, nous nous sommes entretenus avec Alex Bastide, fondateur de L’Gros Luxe, afin de parler de fierté québécoise, de skate et d’entrepreneuriat.

Quelle était l’idée derrière L’Gros Luxe au départ?

Alex : Je suis quelqu’un de marginal. J’ai été propriétaire d’une boutique de skateboard (Underworld), je suis punk et végétarien. À l’époque, je ne trouvais pas d’établissement qui représentait mes valeurs, soit l’acceptation des autres et l’ouverture d’esprit. J’ai donc créé un endroit où tout le monde pourrait manger à des prix décents dans une atmosphère agréable qui mélange l’hospitalité californienne et québécoise.

Comment expliques-tu le succès du Gros Luxe alors que certains établissements ferment leurs portes quelque temps après leur ouverture?

Alex : On est un des pionniers au Québec à avoir proposé un menu abordable avec une belle variété de cocktails. Donc, je crois que les gens ont vite embarqué et apprécié qu’on soit resté authentique à travers les années. Aussi, en étant d’abord un entrepreneur, j’ai eu une approche de gestion d’entreprise dès le départ. Je me suis occupé de tout le côté administratif et marketing pour développer la business et j’ai engagé une équipe solide pour m’assurer que tous les éléments nécessaires soient réunis pour réaliser ma vision.

Quels sont les défis que tu as dû affronter en tant qu’entrepreneur en restauration?

Alex : Le plus gros challenge de tous les restaurateurs, c’est la gestion de la main d’œuvre. En ce moment, c’est particulièrement difficile avec la pénurie qui sévit. La compétition est très intense et on doit redoubler d’efforts pour être un bon employeur et garder ses employés. Il faut également toujours rester à l’affut de la concurrence afin d’offrir un produit unique aux clients.

Qu’est-ce que ton association avec le Groupe La Büff va apporter au L’Gros Luxe?

Alex : Je crois que leur expertise en franchisage va énormément m’aider à naviguer dans cette transition et m’éviter de faire des erreurs couteuses que j’aurais pu commettre si j’avais décidé de me lancer là-dedans par moi-même. En restant actionnaire majoritaire du Groupe Gros Luxe, la nouvelle compagnie née de l’association entre Gros Luxe et La Büff, je m’assure un droit de regard sur certaines décisions administratives.

Qu’est-ce que tu dirais à quelqu’un qui serait intéressé à démarrer une franchise avec vous?

Alex : Le concept est ultra réfléchi et prouvé. J’ai pensé à tous les détails, comme le branding, le marketing, la confection des menus, etc., pour que la transition se fasse le plus facilement possible. On est aussi blindé côté comptabilité et légal. Donc la marge d’erreur est très mince.

Courtoisie

Où s’en va L’Gros Luxe dans les prochaines années?

Alex : J’aimerais continuer notre croissance au Québec, mais aussi explorer d’autres territoires. Éventuellement, on vise Toronto, Ottawa et Winnipeg et peut-être les États-Unis. Bref, je veux que L’Gros Luxe devienne un fier représentant de la culture québécoise partout où il ira.