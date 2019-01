BERNATCHEZ, Guy



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 28 décembre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Guy Bernatchez, époux de madame Louise Caron. Il était le fils de feu monsieur Fernando Bernatchez et de feu dame Emérentienne Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise, ses enfants: Karine (Johan Ambrus), Vicky (Mathieu Ally), Philippe (Geneviève Fournier); ses petits-enfants : Félicia, Julia, Gabrielle et Naomie Ambrus, Raphaëlle, Émile et Alexis Ally; ses frères et sœurs: Sr Florence S.F.B, feu Colette (Laurent Bernier (Yvette Proulx)), Gaston (Gilberte Nicole), feu Denis, Gérard (Géraldine Dumas), Louise (Jean-Louis Lemieux), Jacques (Suzanne Thibeault), Jean (Nicole Royer), Pauline (Gilles Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Marie-Line (feu Jacques Gamache), Martin (Christine St-Pierre), Hélène (Marc-André St-Pierre), Jean-Marcel, Raymonde (Gérald Laurendeau), Harold (Carole Jean), Robin (Catherine Fortin) ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny, de l'Hôpital de Montmagny et du Centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la