LAFLAMME TOUSSAINT, Liliane



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 2 janvier 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Liliane Laflamme, épouse de feu monsieur Roland Toussaint, fille de feu madame Émilie Corriveau et de feu monsieur Alexandre Laflamme. Elle demeurait à Lévis.L'ont précédée ses fils Michel et André, sa fille Pauline (Germain Godbout), ainsi que son frère Albert (Cécile Leblond). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Suzanne Guay), Madeleine, Linda (Jacques Chabot) et Nancy (Claude Lahaye); ses petits-enfants : Julie Godbout (Patrick Zemanek), Patrick Godbout, Pascal Toussaint, Catherine Toussaint (David Matthews), Mathieu Chabot (Marie-Claude Morency-Carrier), Joé Chabot (Gabrielle Mercier), Elizabeth Ratté (Luc Bourget) et Pénélope Lahaye; ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur Georgette (Raymond-Marie Labrecque), ses frères : Henri, l'abbé Antonio et Raoul (Louisette Aubin); ses beaux-frères : Albert Lacasse (feu Jeannine Toussaint) et Roger Toussaint (feu Lorraine Nadeau); ses belles-sœurs : Colette Toussaint, Lucille Richard (feu Raynald Toussaint) et Catherine Mercier (feu Benoit Gonthier, feu Nova Toussaint), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. L'ont également précédée ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Toussaint : Edgar (Julienne Paradis), Armandine (Alphonse Nadeau), Yvonne (Jean-Baptiste Godbout), Bella (Roland Routhier), Marie-Ange (Philippe Labrecque), Irène (Napoléon Laliberté), Robert (Simone Bilodeau) et Jeanne-D'Arc (Léger Bolduc). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Gervais de Bellechasse. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418-387-1230 ou 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.