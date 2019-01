FOURNIER, Jacynthe



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, Québec, le 11 janvier 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Jacynthe Fournier. Née à Québec, le 6 avril 1961, elle était la fille de feu dame Fernande Ouellet et de feu monsieur Victor Fournier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18 h.Madame Fournier laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Lauréanne Morneau), Maryan (Émilie Johnson); ses petits-enfants: Rozalyne Noël, Charles-Emrick Noël, Steeven Morissette Noël, Amélya Noël, Maryus Noël, Vykthor Noël, Alexandre Pouliot; ses frère et sœurs: Armand (Diane Jacques), Jean-Pierre (feu Nicole Marcoux), Raynald (Chantal Marcotte), Pierrette (feu Roméo Chouinard), Céline (Jean-Marie Tremblay), Johanne (Jean Plamondon), Francine (Jocelyn Gagné), Alain; sa belle-sœur Line Cauchon (feu Raymond); sa tante Jeannine Ouellet (Pierre Gravel); tous les membres de la famille Noël ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacynthe était également la sœur de feu Victor jr (feu Jocelyne Chouinard). La famille remercie tout le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leur dévouement, leur chaleur humaine et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, Tél. : 1-888-939-3333 Site : www.cancer.ca. Les funérailles sont sous la direction de