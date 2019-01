BRETON, Colette



À l'Hôpital Général de Québec, le 7 janvier 2019, à l'âge de 80 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Colette Breton. Fille de feu Paul-Émile Breton et de feu Germaine Boucher, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur Micheline; son frère : Jean (Raymonde Tremblay); ses nièces : Annie Breton (François Lelièvre) et Chantal Breton (Éric Houle), ainsi que sa petite nièce Kelly-Ann Breton Houle. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 18 janvier 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 ainsi quede 12h30 à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôpital Général, particulièrement le personnel du département 400 pour les bons soins prodigués à leur sœur. Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don de messe ou à la Fondation pour les Ainés et l'innovation sociale FAIS (Département de l'Hôpital Général de Québec) (1 Avenue du Sacré-Coeur, Québec, QC G1N 2W1). Pour rendre hommage à Mme Breton, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.