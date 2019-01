GIROUX, Louisette Lagacé



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Louisette Lagacé, fille de feu monsieur Maurice Lagacé et de feu dame Gabrielle Dumas. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Giroux. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Claude Michaud), Sylvie (Gaétan Bernier) et Sonia (Marc Leclaire); ses petits-enfants : Frédéric et Mathieu Bernier; ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Gustave Lévesque), feu Pierrette (feu Étienne Potvin), feu Gaston (feu Ghislaine Poirier, Louise Laliberté), Denise (Louis-Philippe Caron), feu Jacques (feu Marthe Labrecque) et Nicole (Michel Hardy). Elle laisse également dans le deuil des beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier la Dre Elyse Roy et plus particulièrement le personnel de la Résidence Saint-François où elle a résidé pendant plus de 10 ans. Merci au personnel soignant des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg qui l'a accompagnée dans sa dernière période de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.