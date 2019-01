ROY, Roland



À St-Anselme, à son domicile, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roland Roy, fils de feu Alphonse Roy et feu Blanche Pouliot et époux bien-aimé de Georgette Larochelle. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Manon, Christiane (Denis Fortin), Danny (Marie-Eve Labrecque); sa fille de coeur Lorraine Paquet (Réjean Letellier); ses petits-enfants qu'ils chérissaient : Jérémy et Olivia Fortin; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Lucienne Côté), feu Marguerite (feu Zéphirin Martineau), feu Louis (feu Jeannette Rodrigue), feu Simone (feu Hilaire Gagné), Marie-Marthe (feu Dominique Beaudoin), feu Pierre (Rolande Samson), feu Jeannine (feu Gérard Bédard), Rollande; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Larochelle: feu Germaine (feu Philippe Beaudoin), feu Pierre (feu Thérèse Pellerin), Simone (feu Alexandre Audet), feu Arthur, Thérèse (feu Édouard Gosselin), Hélène (feu Gérard Gosselin), feu Irène (feu Adélard Mifsud), Benoît (feu Rose-Délima Fecteau), Jean-Baptiste (Gilberte Demers) et Louise (feu Jean-Marc Mercier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'excellent travail du personnel du CLSC de Bellechasse. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc).La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 18 janvier de 19h à 22h, ainsi que le samedi 19 janvier à compter de 9h.