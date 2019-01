BILODEAU, Chantal Doyon



À sa résidence, le samedi 15 décembre 2018, est décédée à l'âge de 94 ans et 4 mois, madame Chantal Doyon, épouse de feu Achille Bilodeau et fille de feu William Doyon et feu Marie- Alice Paré. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. Elle était la mère de: Gaëtane, Léandre, Louise, feu Denis, Jean, Armande, Jacinthe, Lucille, feu Daniel, François, Claire-Hélène et Charles. Elle laisse aussi dans le deuil leur conjoint, conjointe ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière- petits-enfants. De la famille Doyon, elle était la sœur de Rachel, Gabrielle, Marie, ainsi que des feus Albertus, Monique, Jean-Paul, Philippe, Antonio, François, Marie-Jeanne, Gertrude et Valère. De la famille Bilodeau, elle était la belle-soeur des feus Alfred, Edmond, Rose-Anna, Léda, Alberta, Hector, Amédée et Rose. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es).La famille recevra les condoléances auvendredi le 25 janvier de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h ainsi que samedi le 26 janvier de 13 h à 14 h 15. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireTout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20 A, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0. Formulaires disponibles au Centre Communautaire ou en s'adressant par courriel à fabrique.st-fabien@sogetel.net ou par téléphone au numéro 418-249-4171.