NICOLLES, Andrée Dubois



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 7 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Andrée Dubois, épouse de monsieur Claude Nicolles.Elle rejoint ses parents, son fils François, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée, laissant dans le deuil outre son époux, son fils Jacques (Sylvie Auclair); ses petites-filles: Marjorie (Pierre-Paul Ferland) et Marie-Pier (Simon Lemieux); ses arrière-petits-enfants: Philippe, Magalie et Estelle; sa soeur Denise; sa belle-soeur Gisèle Pothier, ainsi que son beau-frère Giancarlo Polacco. Elle avait également l'affection de nombreux neveux, nièces, sans oublier ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 15h45.La famille remercie chaleureusement le personnel de la Maison Beauport, de même que celui du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leur dévouement.