DESROCHERS, Lise



À sa résidence, le 12 janvier 2019, est décédée madame Lise Desrochers, à l'âge de 75 ans. Épouse de feu monsieur Denis Girard, elle était la fille de feu madame Marguerite Miville et de feu monsieur Georges Desrochers. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Monique (André Bélanger), Hélène (Gervais Fournier), Céline (Gilles Flageol), Jean-Charles (Madeleine Dumais), ainsi que son oncle Frank Watters; ses neveux et nièces et leurs conjoints et conjointes et leurs enfants des familles Desrochers et Miville; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Girard: Janine (Raoul Lanthier), Louise, feu Jacques (feu Nicole Pelletier), feu Daniel, feu Pierre, France (Claude Auclair), Claude (Carole), Mario et leurs enfants et petits-enfants. Elle laisse également plusieurs cousins, cousines et amis; ses deux amis de longue date René Lancup et Gérard Leblanc et leurs épouses. Elle ne sera pas exposée et les cendres seront mises en terre à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU, 10 rue de l'Espinay, Québec Qc G1L 3L5, téléphone : 418 525 4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca