LABBÉ, Jean-Claude



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 janvier 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Labbé, veuf de feu madame Annette Rainville et conjoint de feu Diane Patry, fils de feu madame Clémence Turmel et de feu monsieur Henri Labbé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h.Il laisse dans le deuil son fils Michel, les enfants de sa conjointe : Martin et Sylvie et sa fille Megan; ses sœurs : Lilianne, feu Andrée et feu Louisette; ses beaux-frères et belles -sœurs : Madeleine, Alberte, Louise, feu Pierrette, feu Marcel, feu Jean-Claude, feu Gérard et feu Georgette Patry ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier l'excellent travail et la compassion de tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec. Une mention également pour l'organisme PAIR qui a su assurer la sécurité quotidienne de Jean-Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, ave du Président-Kennedy, bur. # 402, Montréal, QC, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.