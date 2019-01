OUZILLEAU, Gaston



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 7 janvier 2019, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaston Ouzilleau, époux de madame Mable Jenkins, fils de feu madame Aline L'Hébreux et de feu monsieur Charles-Henri Ouzilleau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 25 janvier 2019, de 19h à 22h et, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Alain et sa famille: Édith Guérette, Alex et Laurence (Samuel D'Amours); ainsi que son fils François et sa famille: Lucie Picard, Philippe et Antoine (Joëlle LeBrun), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jenkins: Muriel (Donald Cauchon), Eddy, Gilles (Marielle Chartré), Diane (Henriot Maltais), Stanley (Constance Auclair), Raynald (Hélène Sévigny), Nicole (Gilles Lebel) et Gordon (Sylvie Guénard); sa tante Thérèse Ouzilleau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu René (Lise Brunelle) et le beau-frère, de feu Nelson Jenkins (Ginette Beaulé). La famille tient à souligner le dévouement de toute l'équipe du deuxième étage du St-Brigid's Home, en particulier les intervenants de l'unité polyvalente pour leur empathie. Sincères remerciements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Pignon Bleu, 271, rue St-Vallier ouest, Québec, Tél. 418-648-0598 Site Web : www.pignonbleu.org ou La Fondation ÉLAN (IRDPQ), 2975, chemin St-Louis, local B-110, Québec, Tél. 418-529-9141 Site web : www.fondationelan.com. Des formulaires seront disponibles sur place.