LEPAGE, Gaston



À la Maison Michel-Sarrazin, le 31 décembre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gaston Lepage, époux de feu dame Denyse Doyle. Il était le fils de feu dame Ida Thériault et de feu monsieur Omer Lepage. Il demeurait à Québec, autrefois de St-Paul-de-la-Croix.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Ghislaine (feu Lester Rhodenizer), feu Vianney, feu Herman (feu Lucille Malenfant), Louise, feu Jeannot (Astrid Pelletier), Aurette (feu Gaétan Chénard), feu Sylviane (Gilles Chartrand), Régine (Denis Pelletier), Suzie (Ghislain Ouellet), feu Bruno (feu Michèle Marquis) et feu Jocelyn. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.