PETITCLERC, Charles-Ovide



À son domicile, le jeudi 3 janvier 2019, est décédé à l'âge de 89 ans monsieur Charles-Ovide Petitclerc, époux de feu madame Marie-Claire Rochette. Il était le fils de feu monsieur Alphonse-Louis Petitclerc et de feu dame Marie-Anna Bourbeau. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances auvendredi le 18 janvier 2019 de 19h à 21h.et de-là au cimetière paroissial. Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 10h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jeannot Tremblay), Micheline (Michel Juneau), Guy (Alice Caron) et Réjean (Pierrette Blouin); ses petits-enfants: Patrick Piché, Sébastien Juneau, François Petitclerc (Stéphanie Matte) et Kevin Petitclerc (Shanon Marier); ses arrière-petites-filles: Emma et Alicia; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Raymond (Thérèse Gingras), Jeannette (feu Paul-Emile), feu Jean-Louis, feu Roland (Pierrette Marquis), Emilien (Renée Roberge), Madeleine (feu Simon-Pierre Gingras), Louisette (feu Edgar Jobin), feu Rolande (Léon Braün, Claire Mainguy), Gaston (Irène Lesage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette : feu Florence, feu Roland (feu Thérèse Lizotte), feu Jeanne-D'Arc (feu Hilaire Desroches), feu Paul-Emile (Jeannette Petitclerc), feu Lorenzo (Gertrude Martel), feu Jules (feu Christine Ouellet), feu Raymond (Adrienne Martel), Richard (Irène Gingras), Georgette (feu Yvon Derasp) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Augustin-de-Desmaures. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire.