SAMSON, Monique



Au Pavillon de l'Hospitalité à Saint- Prosper, le vendredi 11 janvier 2019, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Samson, épouse de feu Henri-Louis Roy et la fille de feu Blanche Denise Plante et de feu Norbert Samson. Elle demeurait à Saint-Prosper. Madame Monique Samson sera exposée à la résidence funérairele vendredi 18 janvier en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles: Pauline, Monique (Renaud Paquet) et Sylvie (André Bolduc); ses petits-enfants: Philip (Stéphanie Bélanger), Esther (Nicolas Rancourt), Marie-Christine (Alex Bolduc), Geneviève (Mike Gonthier) et Michèle (Dave Trépanier); ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants: Edouard, Noah et Ethan Paquet, Justin et Olivier Rancourt, Abby, Antoine et Thomas Bolduc, Wiliam et Marylou Gonthier, Tamara et Alexiann Trépanier. Elle était la soeur de feu Jean-Robert (feu Agathe Tardif), Judith (feu Georges Allen), feu Laurent-Paul, feu Ruth (feu Laurent Cloutier) et Hélène. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy, sa nièce Claudette Roy (Raymond Rodrigue) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement la Dre Lantagne, le Dr Michaud ainsi que tout le personnel du Pavillon de l'Hospitalité à Saint-Prosper pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Prosper, 2950, 19e avenue, Saint-Prosper, G0M 1Y0.