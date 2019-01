GAUDREAULT, Yolande



Au centre d'hébergement de Limoilou, Québec, le 3 janvier 2019, à l'âge de 90 ans 9 mois, est décédée dame Yolande Gaudreault, épouse de feu monsieur Henedy Gauthier. Née à Métabetchouan, le 6 mars 1928, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Desbiens et de feu monsieur Basile Gaudreault. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Gaudreault laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Denise Doré), Suzanne (Luc Duchesne), Pauline (Richard Néron); ses petits-enfants: Isabelle Gauthier, Maxime Gauthier, David Lafrance, Vincent Lafrance; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Thérèse Gaudreault (feu Jean-Marie Lévesque), Irène Gaudreault (Réal Panneton); les membres de la famille Gaudreault et Gauthier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Yolande était également la sœur de feu Cécile Gaudreault et feu Lucien Gaudreault. La famille remercie tout le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de