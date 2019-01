ROY, Emmanuel



Supporté par l'amour des siens, est décédé le 18 décembre 2018, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 84 ans, monsieur Emmanuel Roy, époux de dame Carole Robin et fils de feu Marie- Louise Roy et de feu J. J. Aimé Roy. Il demeurait à Québec et s'était dédié à la photographie notamment comme photographe au quotidien Le Soleil durant 5 ans et comme cinéaste à TÉLÉ 4 - TVA durant 30 ans.Outre son épouse adorée, il laisse endeuillés, ses enfants: Stéphane et Yannick qu'il aimait tant; il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Daniel, Adolphe (feu Lucie Dussault), feu Gemma, feu Simon (Céline Dumas), Dorothée, feu Margo (feu François Jobin), Benjamine (feu François Gagnon), Danielle, Jean-Aimé (Gisèle Godbout), Ferdinand (Monique Beaudry) et Georges-Octave (Moisette Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Claude (Hélène Carbonneau), Diane (feu Constant Dufour), feu Micheline (feu Jean-Yves Boutet), Réginald (Céline Landry) et feu Hélène (Yvon Caron). Il laisse également dans le deuil ses chers neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s. Un merci très spécial de reconnaissance au personnel du Centre d'Hébergement de Loretteville qui a su prodiguer à Emmanuel d'excellents soins adaptés à sa condition. Malgré ses souffrances et la piètre qualité de vie des huit dernières années, il a su garder son sourire éclatant et son regard rieur; il est maintenant plus léger et délivré. Bon voyage Manu! La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière d'Armagh. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC Tél.: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.