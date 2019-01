PLAMONDON, Philippe



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 11 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Philippe Plamondon, époux de feu dame Lorraine Lépine, fils de feu monsieur Arthur Plamondon et de feu dame Alice Rousseau. Il demeurait au Château Bellevue à Donnacona, autrefois de Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 8 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Plamondon laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Roger (Lise Joncas), Clément (Thérèse Frenette) et Odette (Yves Moisan); ses petits-enfants : Karine (Lénine Boucal), Sylvia, Jean-François (Andréanne Daoust), Joanie (Patrice Gauthier), Mathieu, Marie-Pier, Guillaume (Sabrina Martel), Anne-Marie (Julien Auger), Jasmine et son amie Marie-Alice Lesage; ses arrière-petits- enfants: Christopher, Anthony, Madison, Lénika, Éthann et Lukas; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Plamondon et Lépine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.