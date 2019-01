ST-PIERRE, Lise Normand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2019, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédée madame Lise Normand, épouse de monsieur Richard St-Pierre, fille de feu madame Simone Chalifour et de feu monsieur Roland Normand. Elle demeurait à Sainte-Croix.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.Elle laisse dans le deuil son époux Richard St-Pierre, son fils: Alain (Josée Landry); sa petite-fille Laury St-Pierre; ses frères et sœurs: feu Gaston, Colette (Gaston Lavoie), feu Jacques (Élizabeth Martel), Nicole (Paul Marceau), Denis (Carole Moreau), feu Michel (Diane Beaupré), Danielle (Pierre Readman), feu Yves; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre: feu Nicole, feu Colette, feu André (Betty Dubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.