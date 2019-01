NADEAU, Roger



Au CHUL, le 7 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Nadeau, fils de feu monsieur Alexandre Nadeau et de feu dame Anna Bégin. Il était l'époux de dame Huguette Barbeau. Il demeurait à Loretteville.le samedi 19 janvier 2019 de 10h30 à 12h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette; ses enfants : Marie-Claude (Raynald Papillon), feu Martin et Caroline (Benoit Girard); ses petits-enfants : Kaël Papillon (Heidi Huard), Elliot Laplante-Nadeau et sa mère Chantale Laplante, Eliot et Annabelle Girard; son arrière-petite-fille Abby Papillon; ses sœurs et frères : Noëlla (feu Léopold St-Gelais, feu Candide Ouellet), feu Roland (feu Hélène Lachance), Georgette (Luc Drouin), Jean-Guy (Marielle Morin), Jeannine (feu Jean-Guy Leclerc), feu Louisette (Jean-Yves Gamache), Lise (feu Louis Dussault), Claudette (François Verret) (feu Clément Dussault), feu Micheline (Gilles Gignac) et feu Nicole (feu Gilles Corbin); ses belles-sœurs et beaux-frères : Sœur Lise Barbeau SCSL, André Barbeau (Claudette Savard), Claudette Barbeau (Léopold Savard), Yves Barbeau, feu Gaston Barbeau (Suzanne Côté) et Francine Barbeau (Pierre Verret) (feu Maurice Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Croix-Rouge, 325, de la Croix-Rouge, Québec (Québec) G1K 2L4, tél. : 418-648-9066.