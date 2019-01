Attaque dans un Canadian Tire: une Ontarienne reconnue coupable

TORONTO | Une sympathisante du groupe armé État islamique (ÉI) a été déclarée coupable, aujourd'hui, de voies de fait avec une arme, de possession d’arme et d’avoir tenté d’aller en Syrie pour se joindre à l’ÉI.

Il aura fallu moins de 90 minutes au jury pour déclarer l’Ontarienne Rehab Dughmosh coupable des quatre chefs d’accusation qui pesaient sur elle, a rapporté la station de radio 680 News. Mme Dughmosh, qui n’était pas représentée par un avocat durant son procès, a avoué qu'elle avait perpétré l’attaque au nom de l’ÉI.

Une audience de détermination de la peine est prévue pour lundi prochain.

En juin 2017, cette femme, vêtue d’un niqab et d’un bandeau aux couleurs de l’ÉI, s’était présentée dans un magasin Canadian Tire de l'est de Toronto où elle avait menacé et attaqué des employés avec un bâton de golf et un couteau. Des policiers et des employés étaient finalement parvenus à la maîtriser. L’un d’entre eux avait été légèrement blessé lors des événements.

Rehab Dughmosh était également accusée d’avoir quitté le Canada le 24 avril 2016 dans le but de commettre un acte terroriste. Elle avait été interceptée en Syrie.

Après avoir subi une évaluation psychiatrique, elle avait été déclarée apte à subir son procès.

Rehab Dughmosh est détenue depuis 2017. La Couronne a fait savoir aujourd'hui qu’elle demanderait une peine de 8 ans d'emprisonnement.