HÉBERT, Michel



Au CHUL de Québec, le 29 décembre 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Michel Hébert. Il était le fils de feu Hervé Hébert et de feu Rita Hovington. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jacques, Diane (André Couture), Aline (Donald Lindsay), Martine (Luc Bérard), feu Nathalie; ses neveux et nièces : Isabelle, Claude, François, Olivier, Valérie et Mathieu; sa filleule Kathy; de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la résidence funéraireà compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, Qc G2J 1B8.