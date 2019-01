RIVEST DEMERS

Dolorès Suzanne



À Limoilou, le 17 décembre 2018, est décédée paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 91 ans et 8 mois, madame Dolorès Rivest, épouse de feu monsieur Fernand Demers, fille de feu Yvonne Blanchet et de feu Georges Rivest. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Claudine Dumont), Alain (Nami Seito), Claire (Wayne Watson) et Martin; ses petits-enfants: Heïdi Clavet (Pierre Barakat), Pierre Clavet (Mélodie St-Cyr), Julien Demers (Anne-Marie Gosselin), Gabriel et François Demers; ses six arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint son frère feu Norbert et sa sœur feu Thérèse. Un merci tout spécial à son fils " adoptif " Boogie, Flash et M. Thériault. Un autre merci infini à tout le personnel de la résidence Le Long Des Berges et tout particulièrement à Marie-Pierre. On ne saura jamais assez comment remercier Nicole et André. Au docteur Michel Cauchon, merci pour votre disponibilité et votre compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'ACSA (Adoption Chats Sans Abri), 575, chemin de la Canardière, Québec, G1J 2B5, acsaquebec@hotmail.com.