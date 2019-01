NÉRON, Angèle Lefebvre



À Chicoutimi, le 14 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Angélina dit Angèle Lefebvre, épouse de feu monsieur Victor Néron, fille de feu Alphonse Lefebvre et de feu Marie-Louise Maltais. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marjolaine, Michelle et Dany (Guylaine Perron); ses petits- enfants: Annick Lavictoire, Frédéric Lavoie Néron, Emmanuel Lavoie Néron, Sidney Néron et Sammy Néron; ses soeurs Émilie et Aurore; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la famille Dolcey où elle a résidé pendant 15 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).à compter de 12h.