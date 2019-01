LANGLOIS, Florence



Au Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault à Ste-Thérèse, le 7 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Florence Langlois. Native de St-Narcisse-de-Beaurivage, elle demeurait à Ste-Thérèse. Marie Thérèse Florence Langlois (feu André Dupras) laisse dans le deuil ses enfants: Roxane, Pierre (Francine Juteau), Liette (feu Rodrigo Madrid); ses petits-enfants: Steven (Shannon), Andréa, Keith (Geneviève), Diego, Vivian; ses frères, soeurs et (belles-soeurs et beaux frères): feu Lucette (feu Norbert Larochelle), Mariette (feu Simon Labonté), René, Pauline (Dominique Labonté), Monique (Armand Joly), feu Robert (Madeleine Fillion), Claude (Germaine Roussin), Solange (Benoit Demers), Huguette (Normand Forget), Fidèle (Thérèse Laterreur), Marcelle (Jean-Pierre Desautels), feu Germain (Danielle Turcotte), Gilles ainsi que nombreux nièces, neveux et amis. La famille vous accueillera à lale vendredi 18 janvier 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que samedi de 9h à 10h30.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire