CONSTANTIN, Clovis



Au Centre d'hébergement Champlain des montagnes, le 12 janvier, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Clovis Constantin. Il rejoint son épouse Lise Pelletier. Il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne (feu Jean-Guy Martineau), ses neveux: Éric Martineau (son fils Mathéo) et Stéphane Martineau; sa nièce Lucie Pelletier (ses filles Léa et Ève). Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Anita Gingras et Yvette Lefrançois, de nombreux autres neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 14h à 16h.Un merci spécial à Benoît Juneau pour ses nombreuses visites au chevet de Clovis et à tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain des montagnes pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Petits bonheurs d'école, 325, avenue des Oblats Québec(Québec) G1K 1R9, téléphone : 418 628-4355, site web: https://www.petitsbonheursdecole.com. Des formulaires seront disponibles sur place.