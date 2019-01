VALLÉE, Julie



Le 28 décembre 2018, à l'aube de ses 61 ans, est décédée paisiblement madame Julie Vallée, épouse de monsieur Sylvain Jacques, fille de feu monsieur Réginald Vallée et de feu dame Laurette Arpin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 18 janvier de 19 h à 21 h 30 età compter de 9 h,Outre son époux Sylvain, Julie laisse dans le deuil ses filles: Mélanie (Patrick Bédard) et Krystelle (Alan Lapierre); ses petits-fils adorés: Hayden Lapierre, Tyler Lapierre et Kristopher Bédard; son frère Richard (Lyse Piché); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques: Richard (Lorraine Beauvais), Francine (Darren Petraschuk), Laurier (Diane Vaillancourt), Linda (Robert Martial ), feu Jocelyn, Marc, Louisanne, Mario (Nancy Bernard) et Isabelle (Patrick Gignac) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les Dr Réjean Roy et Dr Sébastien Bolduc pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, Québec (QC) G1S 2P7 - www.kidney.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.