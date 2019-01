LAQUERRE GERMAIN, Lucienne



Madame Lucienne Germain, épouse de feu Jérôme Laquerre, est décédée à Québec le 10 janvier 2019 à l'âge de 92 ans. Née à St-Ubalde le 30 décembre 1926, elle était la 3e enfant de Jeanne Gaulin et d'Arthur Germain.où la famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église à compter de 9h30. Elle était la mère de: Jeannette, Diane (Roger Laquerre), Monique, feu Line (Gérard Briand), Mario (Carole Auger) et Jean (Chantal Patry). Elle laisse dans le deuil ses neuf petits-enfants: Karine Létourneau (Daniel Bédard), Maxime Leclerc, Olivier Laquerre (Jennifer Lewak), Judith Létourneau, Antoine-Nino Ménard (Laure Michel), Charlotte Ménard (Jean-Sébastien Lavoie), Nicolas Briand, Samuel Laquerre et Charlee Laquerre; ses cinq arrière-petits-enfants: Félix et Arnaud Bédard, Noé et Siméon Lavoie, Maïka Leclerc. De ses dix frères et sœurs lui survivent: Aline, Pierrette (Charles Grégoire), Réjean (Claudette St-Onge) et André Germain (Madeleine Gauthier). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Laquerre (Gérard Bouchard). L'ayant précédée ses frères et soeurs: Laurette, Marie-Paule, Clément, Normand, Viateur et Gilles. Remerciements sincères au personnel extrêmement attentionné et compétent de l'Auberge Boischâtel où elle a résidé les deux dernières années.