«Canelo» Alvarez connaît son prochain adversaire

Le prochain adversaire de Saul «Canelo» Alvarez ne sera pas le Québécois David Lemieux; le Mexicain a plutôt rendez-vous avec Daniel Jacobs, le 4 mai.

Le lieu du combat n’a pas été précisé dans l'immédiat.

Champion des poids moyens du WBC et de la WBA, Alvarez (51-1-2, 35 K.-O.) a lui-même annoncé la tenue de ce prochain combat, jeudi après-midi, en publiant une photo sur son compte Twitter.

Es oficial, #CaneloJacobs este próximo 4 de Mayo. pic.twitter.com/IMYETfBpp0 — Canelo Alvarez (@Canelo) 17 janvier 2019

Alvarez a disputé son plus récent duel, le 15 décembre à New York, l’emportant contre le Britannique Rocky Fielding. Jacobs (35-2-0. 29 K.-O.) a pour sa part vaincu l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko pour le titre de la IBF, en octobre, également à New York.