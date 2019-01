Cause toujours mon lapin

« La dictature, c’est ferme ta gueule. La démocratie, c’est cause toujours. » L’affiche française qui porte cette maxime est célèbre. Achetée à Paris lors de mon premier voyage d’étudiante, elle trône encore dans mon bureau.

À vrai dire, elle résume à merveille l’interminable lettre ouverte d’Emmanuel Macron aux Français. Le président de la République y annonce un « grand débat national » sous forme de 35 questions, portant notamment sur la démocratie et la fiscalité.

Son objectif, jure-t-il, est de « transformer les colères en solutions ». Les colères étant bien entendu celles des gilets jaunes. Après tout, pour citer l’écrivain français Louis Latzarus : « En démocratie, la politique est l’art de supprimer les mécontentements ».

Motivation

Ça, c’est le discours officiel, la « ligne » du président. Sa véritable motivation est ailleurs : se servir de ce « grand débat » dans le but d’assurer sa propre survie politique. Et ce, bien avant l’avancement de la France dont il se réclame.

Les sondages indiquent d’ailleurs une légère remontée de sa popularité affaiblie. Le président Macron n’en reste pas moins plombé par sa gouverne décevante.

Truc

C’est justement là que le bât blesse dans ce genre de « grands débats ».

La plupart du temps, ce sont des opérations tacticiennes lancées par des chefs de gouvernement inquiets de leur réélection.

Auquel cas, la motivation première de ces « consultations » du « peuple » est purement partisane. On fait ainsi croire au « peuple » que même une fois l’élection passée, il aura son mot à dire sur la manière dont on le gouverne et dont on gère son argent. Il est là, le « cause toujours ».

À l’opposé, les consultations dont l’objectif premier est d’aider vraiment à bonifier les actions d’un gouvernement n’ont aucun lien avec son taux de popularité ou l’imminence d’une élection menaçante pour lui.

Gardez cette observation en mémoire. En politique, c’est un excellent truc pour séparer le bon grain de l’ivraie.