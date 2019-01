CARRIER, Sylvio



Entouré de l'amour des siens, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 19 décembre 2018, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur Sylvio Carrier, époux de madame Rose-Ange Racine, fils de feu madame Léona Pigeon et de feu monsieur Louis Carrier. À la suite du décès de sa mère, M. Carrier (alors âgé de deux ans et six mois) fut confié aux bons soins de sa tante madame Marie Carrier et de son oncle monsieur Philippe Roy qui veillèrent à lui fournir une excellente éducation et à le faire instruire. Originaire de Saint-Magloire-de-Bellechasse (Les Etchemins), il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h à 19h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Jocelyn (Nathalie Racine); ses petits-enfants : Marianne et Valérie. Il était le frère de : feu Gérald, feu Sr Marie-Marthe (congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus d'Ottawa), feu Marcel (Laurette Bolduc), Suzanne, Lisette (Michel Brucher) et Marie-Paule (Léandre Ménard). Il laisse également dans le deuil son beau-frère Réal Racine (Réjeanne Aubin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier très sincèrement le personnel soignant du CLSC de Ste-Foy et du pavillon Notre-Dame (3e étage) de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ. Des formulaires seront disponibles sur place.